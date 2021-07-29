شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعم مشاركة الأردن فى مبادرة "الحزام والطريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الصينى فى الأردن تشن تشوان دونج، أن بلاده تدعم مشاركة الأردن فى مبادرة "الحزام والطريق"، واستعداد الصين لمواءمة استراتيجيات التنمية مع الجانب الأردنى، وتعزيز المزايا التكميلية، وتعميق التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات وبناء البنية التحتية، والسعة الإنتاجية وتشجع الاستثمار في الأردن.

ودعا السفير الصيني - خلال ندوة نظمتها السفارة في عمان، اليوم الخميس؛ بمناسبة مئوية تأسيس الحزب الشيوعي الصينى- إلى اغتنام فرص التنمية الجديدة بين بلاده والأردن، ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وقال إن هناك أهمية لتعزيز الاتصال الاستراتيجي بين البلدين لتوطيد الصداقة وتعميق التعاون على أساس الكسب المشترك للجانبين، مستعرضا في الوقت نفسه الإنجازات التي حققتها الصين خلال مئة عام الماضية.

وأشار من جانب آخر، إلى أن الحل العادل والمعقول للقضية الفلسطينية شرط أساسي لتحقيق السلام والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتمسك كل من الصين والأردن بالعدالة والسلام، وتؤيدان بقوة مطالب العدالة الفلسطينية، داعيا إلى تعزيز التواصل والتنسيق في القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية، وتوحيد الجهود الساعية لتعزيز السلام، والمساهمة في حل مشاكل القرن.