شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تمتد لمناطق جديدة بلبنان.. والجيش يدفع بمروحياته لمحاصرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الجهات المعنية فى لبنان جهودها للسيطرة على الحرائق التي اندلعت أمس فى غابات الصنوبر بمنطقة القبيات بمحافظة عكار شمالى لبنان، فيما امتدت الحرائق لتشمل منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان وصولا إلى الحدود اللبنانية السورية.

وأعلن الجيش اللبنانى صباح اليوم أن مروحياته وعناصره يعملون منذ الأمس على اخماد الحرائق الهائلة المندلعة في عكار والهرمل.

من جانبه، أعلن الصليب الأحمر اللبناني الدفع بـ 18 سيارة اسعاف، حيث قام بإخلاء 17 شخصا ونقل 8 إلى المستشفى وتم اسعاف 25 شخصا بمواقع الحرائق، كما أنشأ الصليب الأحمر 5 مراكز اسعاف متقدمة في مناطق متفرقة بمحيط النيران منها منطقة القطلبة والمرجان وعودين وكفرتون والرويمة.



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فيما أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان الدفع ب، 420 عنصرا للمساهمة في جهود الإطفاء والانقاذ مدعومين بـ 50 سيارة إطفاء و17 سيارة اسعاف.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني قد أكدت - أمس - وفاة شاب من بين أهالي البلدة الذين هرعوا إلى موقع الحرائق ببلدة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان في محاولة لإخماد الحرائق.



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كما أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اتصالا بوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر أمس لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين في منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان.

واندلعت حرائق هائلة أمس في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالي في المناطق السكنية المجاورة.

وفي بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون واشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة، وتجري حاليا جهود الإطفاء والإنقاذ.