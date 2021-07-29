سامسونج تطرح الجيل الجديد من ثلاجاتها Family Hub

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة سامسونج النقاب عن الجيل السادس من سلسلة ثلاجاتها الذكية Family Hub، التي تناسب المنازل الذكية.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجيل الجديد من الثلاجات الذكية يشتمل على المساعد الصوتي أمازون Alexa بشكل قياسي بحيث لا تكون هناك حاجة لاستخدام سماعة ذكية خاصة في المطبخ.

ويتيح المساعد الصوتي أمازون Alexa للثلاجات الذكية استقبال الأوامر الصوتية من المستخدم مباشرة.

وكبديل يمكن أيضا استعمال المساعد الصوتي الخاص بشركة سامسونج والذي يحمل الاسم Bixby.

ويشتمل الجيل الجديد على الوظائف الأخرى المعتادة مثل بث الموسيقى والتحكم في أجهزة المنزل الذكي الأخرى.

كذلك عكس صورة تلفاز سامسونج وإنشاء تقويم للأسرة بأكملها وإدارة قوائم التسوق.

ولم تفصح سامسونج بعد عن موديلات محددة من سلسلة ثلاجاتها الذكية Family Hub.