فايزر:تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا يعزز بشكل قوي الحصانة ضد متحور (دلتا)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت شركة فايزر لصناعة الادوية "أن تلقي جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يمكن أن يعزز بشكل قوي الحصانة ضد الإصابة بمتحور (دلتا) الهندي".

واضافت الشركة في بيان لها، اليوم، "وفقا للدراسات التي قمنا بها فان مستويات الأجسام المضادة ضد متحور (دلتا) لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما الذين يتلقون جرعة ثالثة من اللقاح أكبر بخمسة أضعاف من الاشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط".