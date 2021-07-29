شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: لا خسائر بشرية جراء سقوط صاروخ كاتيوشا فى منطقة المنصور ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية اليوم الخميس، إنه لا يوجد خسائر بشرية جراء سقوط صاروخ نوع كاتيوشا فى منطقة المنصور ببغداد.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ب‍بغداد، مؤكدة عدم وجود خسائر بشرية.

وأفاد بيان أصدرته الخلية بأن إطلاق الصاروخ في منطقة شارع فلسطين، يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة.