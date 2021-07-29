شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغطي «التأمين» تكاليف تخريم الأذن للمولودة؟.. «الضمان الصحي» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين الصحي تغطي تكاليف تخريم الأذن للمولودة الأنثى، وذلك يحد أقصى 300 ريال. وأوضح المجلس أن وثيقة التأمين الصحي الموحدة تغطي تكاليف تخريم الأذن للطفلة المولودة بحد أقصى 300 ريال، خلال مدة سريان الوثيقة. وفي وقت سابق، أكد مجلس الضمان الصحي، إن وثيقة التأمين تغطي تكاليف علاج مرض التوحد لدى الأطفال بحد أقصى 50 ألف ريال خلال سريان مدة الوثيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر هل يغطي «التأمين» تكاليف تخريم الأذن للمولودة؟.. «الضمان الصحي» يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.