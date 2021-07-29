خبير معلومات يكشف أحدث طرق القرصنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشف خبير معلومات مصري عن أساليب حديثة من شأنها انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، مؤكداً أن طرق الإيقاع بالضحية اكتسبت تطوراً تكنولوجياً كبيراً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح المهندس وليد حجاج أن القراصنة في الماضي كانوا يراقبون الضحية مدة طويلة لإرسال رابط يسهّل الاستدراج والنصب، لكنَّ إنتاج عنوان مموَّل وهمي على المنصة جعل طريق النصب ميسَّراً أمام القراصنة، مشيراً إلى أن ذلك هو الأسلوب الأحدث لانتهاك الخصوصية.

وأضاف، خلال لقائه أمس في برنامج «صباح البلد» عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذه الإعلانات الوهمية تظهر على أساس أنها من مواقع حقيقية، ولكنها مزيفة، كما أنها تحتوي على منتجات غير أصلية، موضحاً أن إغراءات العروض والأسعار المتميزة تجعل من الصعب التمييز بين الموقع الحقيقي والمزيف.

ولفت إلى أن المواقع الوهمية قد تستعمل رقماً عالياً عن سعر المنتج المزيف المكتوب على الموقع، فيقوم المشتري بكتابة الرقم السري للفيزا الخاصة به، ويتم سحب أسعار تعلو عن السعر الذي يظهر على الصفحة، ويفاجأ الشخص بسحب مبلغ كبير من الفيزا.

وأكد أن ثمة من ينتحل شخصية شركات كبرى وبنوك لكسب ثقة الشخص المغرَّر به، مبيناً أنه يوجد العديد من البيانات الخاصة بكل شخص يتم بيعها على الإنترنت.

ونصح بعدم الانجراف وراء أي شخص لديه بعض البيانات، لأنه من الممكن أن الحصول على تلك البيانات بسهولة من خلال أي طلب قام به الضحية، محذراً من خطورة إخبار أي شخص بالأرقام الخاصة بالبطاقة البنكية.