في هذا الموعد.. سوبارو تطرح نسخة 2022 من WRX

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يعد موديل WRX أبرز الموديلات التي تقدمها ماركة سوبارو للأسواق وحظي بشهرة عالمية السنوات الماضية كووه ضمن فئة سيدان عالية الأداء.



يتمتع WRX من سوبارو بقدرات استثنائية تؤهله دائما للمشاركة في سباقات الرالي إلى جانب كونه سيارة للاستخدام المدني.

وكشفت سوبارو رسميا عن الموعد الذي تطرح به رسميا النسخة الأحدث من الطراز WRX المخصصة لعام 2022، وذلك بحلول يوم 19 من شهر أغسطس المقبل.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تمثل هذه النسخة، الجيل الأحدث من طراز WRX، وسيكون العرض الأول لهذه النسخة ضمن فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي ينطلق في الموعد نفسه من أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن تطرح نسخة 2022 من طراز WRX، بمحرك توربيني بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 260 حصانا، بعزم دوران 277 لفة/قدم.

وكانت تنوي سوبارو الكشف عن الجيل الجديد من طراز WRX في عام 2020 لولا أزمة تفشي فيروس كورونا.