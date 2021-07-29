شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 100دولار حافزا للحصول على لقاح كورونا في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ستدفع مدينة نيويورك 100 دولار لمن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.



اعتبارًا من يوم الجمعة، سيحصل السكان الذين يحصلون على أول جرعة لقاح في موقع تطعيم تديره المدينة على حافز بقيمة 100 دولار، حسبما أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو (ديمقراطي) الأربعاء.

وقال دي بلاسيو إن 100 دولار ستحدث "تأثيرًا كبيرًا ، لا سيما في عالم يتم فيه تحديد المزيد والمزيد من الأشياء من خلال ما إذا كنت قد تلقيت التطعيم أم لا."، بحسب موقع هيل الأمريكي.

وتابع: "أردنا زيادة قوة الرغبة لدى الأفراد في الحصول على التطعيم بالقول إننا سنمنحك حافزًا شخصيًا إضافيًا ومباشرًا لإنجاز ذلك الآن".

كما قالت راشيل لوب، رئيسة مؤسسة التنمية الاقتصادية لمدينة نيويورك، إن المقيمين وموظفي المدينة سيحصلون على بطاقة خصم مسبقة الدفع بقيمة 100 دولار.

ويمكن للمقيمين استرداد البطاقة رقميًا على الفور ، أو الحصول على بطاقة خصم فعلية.

الحافز هو الأحدث الذي أعلنه العمدة لتطعيم المدينة. قال دي بلاسيو اليوم الأربعا،ء إنه تم إعطاء 9902097 جرعة.

وقد تلقى 59% من سكان المدينة جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، بينما تم تلقيح 54% بالكامل، وفقا لبيانات رسمية.

وبحسب هذه الأرقام فإنه مازال حوالى من 3 إلى 5 مليون شخص لم يحصلوا على الجرعة الثانية أو التطعيم، ما يعني أن قيمة هذه الحوافز قد تبلغ نحو 500 مليون دولار إذا حصلوا جميعا على الحافز.

يوم الإثنين، قال دي بلاسيو إن جميع موظفي المدينة سيحتاجون إلى التطعيم الكامل أو الخضوع لاختبارات متكررة لفيروس كورونا بحلول 13 سبتمبر/أيلول.

قال العمدة أنه في حين أن تفويضات اللقاح هي "جزء حاسم" من الحل ، إلا أن الولايات تعمل بشكل جيد مع الحوافز.

وتابع: "لقد تحدثنا في الأيام القليلة الماضية عن التفويضات، ولا يوجد شك في ذهني أن التفويضات جزء أساسي من الحل، وسنواصل العمل على تلك التفويضات. لكننا ما زلنا نؤمن بالحوافز. الحوافز تساعد بشكل كبير".

وأعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أن على الأمريكيين الملقحين أن يضعوا الكمامة مجددا في الاماكن الداخلية العالية الخطورة.

وتأتي التوصيات الجديدة في وقت تتزايد فيه الإصابات جراء تفشي المتحوّرة دلتا الأكثر عدوى، وقد رصدت بؤر في عدد من المناطق مما أبطا وتيرة حملة التلقيح.

وقالت روشيل والنسكي مديرة مراكز الوقاية من الامراض ومكافحتها "في المناطق حيث انتقال عدوى (كوفيد-19) كبير، توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية"، موضحة أن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع للمتحورة دلتا في الولايات المتحدة.

وقالت والنسكي إن فاعلية اللقاحات كبيرة ضد المتحوّرة دلتا، إلا أن بيانات جديدة "تشير إلى أنه في حالات نادرة، قد يكون بعض من الملقحين ناقلين للعدوى ومسببين لانتقال الفيروس إلى آخرين".

ووصفت هذه البيانات الجديدة بأنها "مثيرة للقلق وتفرض تحديث توصياتنا".

وبحسب أحدث بيانات مراكز الوقاية من الامراض ومكافحتها، تسجل غالبية المناطق الجنوبية في الولايات المتحدة تفشيا ثابتا أو كبيرا، فيما تشهد المناطق الشمالية الشرقية حيث نسب الملقّحين أعلى معدلات تفش متوسطة.

والمقصود بالتفشي الثابت تسجيل ما بين 50 ومئة إصابة لكل مئة ألف نسمة كمعدل أسبوعي، في حين يقصد بالتفشي الكبير تسجيل أكثر من مئة إصابة لكل مئة ألف نسمة كمعدل أسبوعي.

لكنّ أعداد الإصابات تتزايد حاليا بسبب المتحورة دلتا التي باتت تشكل نحو 90 بالمئة من الإصابات.

ويتخطى المعدّل الأسبوعي الأخير للإصابات اليومية 56 ألف إصابة، وهو مماثل لما سجّل في أبريل/نيسان الماضي.

وبات 49% من سكان الولايات المتحدة محصّنين بالكامل، لكنّ حملة التلقيح تشهد تفاوتا كبيرا بحسب التوجهات السياسية للمناطق خصوصا بين تلك الليبرالية والمحافظة.