الصحة السعودية تزف بشرى سارة للمتعافين من كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة، بحسب موقع "عاجل" السعودي، إن الدراسات الطبية الحديثة أكدت إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة.

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وأضافت الوزارة: "الدراسات الطبية أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس".

وأوضحت الوزارة بأن "هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس".

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين على أرض المملكة المبادرة بالحصول على اللقاح عن طريق التسجيل خلال تطبيق "صحتي"، مؤكدة أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له، وشددت الوزارة على أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وبحسب موقع وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنوها والمقيمون فيها، وهي لقاح "فاييزر بيونتك"، ولقاح "موديرنا"، ولقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، ولقاح "جونسون أند جونسون".