إجلاء طبي للسعوديين المصابين بكورونا من إندونيسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت السفارة في تغريدات على حسابها الرسمي على "تويتر"، أمس الأربعاء، أنه "إنفاذاً لتوجيهات قيادة المملكة بنقل المواطنين الذين تدهورت حالتهم الصحية في جمهورية إندونيسيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، قامت السفارة اليوم بنقلهم إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي السعودي".

​وتابعت السفارة: "وبهذا الشأن تدعو السفارة المواطنين الكرام الموجودين بجمهورية إندونيسيا، إلى سرعة العودة إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات وزارة الداخلية السعودية ولحماية أنفسهم من التعرض لهذا الوباء ومضاعفاته، حمى الله الجميع من كل مكروه".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت، في السابق، قرارا بمنع سفر المواطنين السعوديين إلى إندونيسيا؛ نظراً للظروف الصحية الراهنة، وجاء في القرار منع المواطنين السعوديين من السفر المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا وذلك حتى يستقر استقرار الوضع الوبائي فيها.

وطالبت وزارة الداخلية السعودية مواطنيها في إندونيسيا بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.