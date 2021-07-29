محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية إلى النمسا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن مباحثات محمد بن زايد مع مستشار النمسا، تتناول علاقات التعاون المشترك بين الإمارات والنمسا، كما تتطرق إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار النمساوي عن الزيارة: زيارة محمد بن زايد إلى النمسا تعد محطة مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وتابع سيباستيان كورتس: "نعمل بشكل وثيق لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في المنطقة العربية".

وأكد مستشار النمسا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أهم شريك لبلاده في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن استثمارات بلاده المباشرة في الإمارات تتجاوز 7 مليارات يورو.

ولفت المستشار النمساوي إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين بلاده والإمارات في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الهيدروجين وتقنيات المستقبل.