شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: زيارة واشنطن شهدت تفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية .

وأوضح الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، أن الزيارة شهدت التوقيع على اتفاق لنقل العلاقة الأمنية بين البلدين إلى علاقة تدريب ومشورة وانتهاء وجود قوات قتالية بنهاية العام الجاري.

وأكد رئيس الوزراء العراقي الذي غادر واشنطن اليوم بعد زيارة رسمية أنه يتطلع إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسياسي بما يخدم الشعب العراقي، معربا عن أمله بالتواصل المستمر مع الإدارة الأمريكية لتكريس قيم التعاون والحوار.

​وكان الكاظمي قد قال قبل توجهه إلى واشنطن، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات سيعتمد على نتيجة محادثات تجرى مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن.

وبعد لقاء رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الأمريكي، أعلن بايدن إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية العام.