إعلام: تحطم مروحية شمال شرقي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقتل 5 عسكريين عراقيين، بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، إثر سقوط المروحية، خلال قيامها بمهمة قتالية، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية نعت فيه العسكريين.

وجاء في بيان الخلية: "تنعى قيادة العمليات المشتركة الشهداء الأبطال الخمسة (العقيد طيار أسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حات فرحان...".

وأضاف البيان: "نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي-17 والذين استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية أمرلي فجر هذا اليوم خلال تأديتها مهمة قتالية".