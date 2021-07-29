شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة عسكرية شمال العراق ومصرع طاقمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية ومصرع طاقمها شمالى البلاد.

وذكرت الخلية فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، سقوط طائرة هليكوبتر قرب امرلى بمحافظة صلاح الدين العراقية، ومصرع طاقمها المكون من 5 أفراد.

وأضافت أن طاقم طائرة هليكوبتر نوع "مى 17" لقى مصرعه عقب سقوط الطائرة قرب محيط ناحية امرلى فى محافظة صلاح الدين فجر اليوم خلال تأديتها مهمة قتالية.