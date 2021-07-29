شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار هطول الأمطار في السعودية وحاراً بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص الطقس المتوقع اليوم حيث يستمر تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية وإلى التفاصيل....

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران، كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حارا مع بعض السحب وتصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار.