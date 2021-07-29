شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران، كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم (الخميس) هو أول أيام ما يسمى بـ “طباخ التمر”، والذي كان يعرف عند العرب قديماً بالشعرى اليمانية.

وأوضح أن هذه الأيام يظهر التمر الرطب والفواكه الصيفية ويحل أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج ويبدأ كذلك غرس النخيل، كما يظهر نجم الذراع ومدته 13 يوماً حيث ينتهي في الثاني من شهر محرم.

وأضاف أن شدة الحرارة سوف تستمر وقد تحدث أحياناً عواصف ترابية، كما سترتفع الرطوبة على السواحل، مشيراً إلى أننا نعيش المنزلة الخامسة من منازل الصيف والتي تظهر فيها الغيوم على المناطق الوسطى والشرقية