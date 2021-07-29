شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يصدر قرارا بإنشاء غرفة لإدارة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، قرارا رئاسيا باستحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة كورونا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستي والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الاستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة".

وأوضح البيان أن مهام غرفة العمليات تتمثل في "متابعة تطور الوضع الصحي في البلاد الناتج عن جائحة كوفيد-19، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة، ومتابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح".

وأضاف أن مهام الغرفة تشمل أيضا "التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات".