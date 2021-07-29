شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز التعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة بالمملكة المتحدة الجنرال السير نيكولاس كارتر، بمقر وزارة الدفاع البريطانية، السبل الكفيلة بتطوير العلاقات على كافة الأصعدة ولاسيما في المجال العسكري والدفاعي.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأنه تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، كما جرى مناقشة تبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري وكل ما من شأنه تقوية ونماء هذه العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين.

وأوضح آل خليفة أن مثل هذه اللقاءات والزيارات تعزز الترابط القائم بين البلدين الصديقين، وتوطد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه الروابط مستمرة في النمو والازدهار وتقوم على قواعد ثابتة من التعاون بين البلدين ترتكز على تاريخ طويل من العلاقات المثالية التي لها جذور تاريخية متينة تمتد لعقود طويلة بين المملكتين.