شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق أمنى مغربى يونانى يوقع بـ"أبو محمد الفاتح" القيادى فى تنظيم "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت السلطات اليونانية القبض مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 28 عاما كان يشغل مناصب قيادية في تنظيم داعش الإرهابى في سوريا، وذلك بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المصالح الأمنية المغربية، وتحديدا المديرية العامة للدراسات والمستندات والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر أمني قوله إن المشتبه فيه يلقب بـ"أبو محمد الفاتح"، التحق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا عام 2014، قبل أن يشغل مهام قيادية بارزة في ما تسمى الفرقة الخاصة بمنطقة دير الزور، وفي ما تسمى الشرطة الدينية أو الحسبة بولاية الرقة؛ كما أنه سبق أن ظهر في شريط مصور يوثق لعملية استهداف مقاتل سوري بواسطة سلاح حربي، وهو في حالة تلبس بالتمثيل بجثته ومتوعدا بقتال من سماهم أعداء الدين.

وأضاف المصدر المغربى، أن توقيف المشتبه فيه يأتي تتويجا لعمليات التنسيق المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية المنجزة في إطار التعاون الأمني متعدد الأطراف، والتي ساهمت فيها بشكل فعال المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها في كل من اليونان وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتبعا للمصدر المغربى، فإن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتربول" كشفت أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية كبرى وارتكاب عمليات تخريبية بالمغرب بإيعاز وتحريض من المتحدث السابق باسم تنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت المعلومات الاستخباراتية المتوفرة حول هذا القيادي في تنظيم داعش، أن الموقوف تمكن من الهروب من أماكن القتال التابعة لتنظيم داعش بسوريا في اتجاه أوروبا، وتحديدا اليونان، وذلك باستعمال وثائق شخصية مزيفة وانتحال هوية غير صحيحة، قبل أن يتم تشخيص هويته وتحديد مكانه وتوقيفه في إطار عملية أمنية مشتركة.