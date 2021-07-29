شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تلقي القبض على عصابة سرقت مجوهرات بنحو 3.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شرطة دبي القبض على عصابة متمرسة في جرائم السطو والسرقات، قائلة إنها استردت منها مجوهرات وساعات ثمينة بقيمة 13 مليون درهم، أو نحو 3.5 مليون دولار، خلال 10 ساعات بعد سرقتها.

وذكرت في بيان أصدرته ونشرته "الإمارات اليوم": "تمكنت شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في أقل من 10 ساعات من تلقي البلاغ، من إلقاء القبض على عصابة منظمة من الجنسية الأوروبية متمرسة في جرائم السطو وسرقة المجوهرات، كانت قد سطت على معرض سيارات وسرقة مجوهرات وساعات ثمينة تقدر قيمتها بنحو 13 مليون درهم".

وأكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن "فريق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بذل جهدا كبيرا للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات إلى أصحابها"، مشيرا إلى أنه "تم التوصل للجناة في وقت قياسي".

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إن "العصابة استغلت ضعف الإجراءات الأمنية في معرض السيارات، وهو ما سهل عملية تنفيذ الجريمة، مستخدمين قطعة حديدية لخلع إحدى واجهات المحل الزجاجية في وقت قياسي، وفروا بالمسروقات على دراجات نارية مسروقة أيضا، إلى جهة مجهولة دون ترك أي أدلة تدل على هويتهم"، لافتا إلى أن "العصابة تتكون من 3 أشخاص من الجنسية الأوروبية محترفين في السطو والسرقة".

كما أوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، أن "المتهمين يعملون ضمن عصابات منظمة احترفت السرقات والسطو"، لافتا إلى أن "تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي شرطة دبي بلاغا يفيد بوقوع حادث سرقة في معرض سيارات، وبالانتقال إلى المكان أفاد المبلغ من الجنسية العربية بأنه في حوالي الساعة التاسعة صباحا عند دخوله للمعرض فوجئ باختفاء جميع المجوهرات المعروضة".

وأضاف أنه "فور تلقي البلاغ والوقوف على ملابساته شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل من ضباط وأفراد البحث والتحري لجمع الاستدلالات من مسرح الجريمة، لكن واجه الفريق تحديا بسبب انعدام الأدلة نظرا لحرفية العصابة التي لم تترك أثرا وراءها، لكن تغلبوا على ذلك وأعدوا خطة احتواء سريعة لسرعة ضبط الجناة قبل هروبهم بالمجوهرات والساعات الثمينة، ونجحوا في تحديد المشتبه بهم.

وأشار العميد جمال سالم الجلاف إلى أنه بعد جمع كل الخيوط وتحديد ساعة الصفر تم ضبط أفراد العصابة قبل هروبهم واستعادة المسروقات في أقل من 10 ساعات من البلاغ".