شكرا لقرائتكم خبر عن شباب تونس يدعو الشعب للمشاركة فى مسيرة داعمة للرئيس قيس سعيد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحد من الشباب التونسى عبر وسائل التواصل الاجتماعى دعوات لتنظيم مسيرة حاشدة يوم السبت المقبل، داعمة لقرارات الرئيس قيس سعيد أمام ساحة الشلى في سوسة.

ودعا الشباب المشاركين إلى رفع شعارات في المسيرة تشدد على ضرورة المحاسبة قبل الحوار، وسيوجهون رسائل لكافة دول العالم تفيد بأن ما قام به الرئيس التونسى هو مطلب شعبي لا غير.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه على التجار التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة، مطالبا التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين.

وشدد الرئيس التونسي في كلمة له، على ضرورة الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة، مضيفا: سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني.

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.