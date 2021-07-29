الصحة السعودية تتخذ قرارا هو الأول من نوعه بشأن تطعيم المصابين بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان إنه يمكن للمصابين بكورونا الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام فقط على الإصابة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأكدت الصحة السعودية أن القرار اتخذ "وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء".

وشددت على أن الحصول على جرعتي اللقاح يرفع من مستوى الحماية من الإصابة الشديدة بالسلالات المتحورة من الوباء.

يشار إلى أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كانت قد حددت مدة 90 يوما يجب انقضاؤها بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا قبل تلقي اللقاحات المضادة، نظرا لاكتساب المتعافي مناعة طبيعية تستمر من 90 إلى 180 يوما.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الصحة السعودية تسجيل 1334 حالة إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الوزارة بدء تطعيم المواطنين والمقيمين من الفئة العمرية 12- 18 عاما في جميع مناطق المملكة.

والإثنين الماضي، أعلنت الوزارة أن 25 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من 587 مركز تطعيم في مختلف مناطق المملكة.