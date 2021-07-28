شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير واجزاء من منطقة نجران.

كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران. كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الأوسط.

بينما تكون حركة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف الموج.