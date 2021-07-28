جامعة الباحة تفتح باب التسجيل ببرامج الدارسات العليا للعام المقبل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة الباحة عن فتح باب التسجيل على المقاعد الشاغرة لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، وذلك وفق التفاصيل والشروط المبينة والواردة أدناه: عدد البرامج : 15 برنامج ماجستير مسميات البرامج: 1- ماجستير التربية في الموهبة والابداع. 2- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس. 3- ماجستير التربية في التربية البدنية. 4- ماجستير التربية في التربية الفنية. 5- ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم. 6- ماجستير التربية في القيادة التربوية. 7- ماجستير العلوم في الامن السيبراني. 8- ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي. 9- ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي. 10- ماجستير إدارة الاعمال التنفيذي. 11- الماجستير في المحاسبة. 12- ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية. 13- ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة. 14- ماجستير العلوم في الاحياء الدقيقة الطبية. 15- ماجستير العلوم في الاحياء الدقيقة. تاريخ ورابط التقديم : متاح من يوم الأربعاء 1442/12/25 هـ حتى يوم الأربعاء 1443/01/03 هـ، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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