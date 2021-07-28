مصر: "مشروع 100 مليون صحة" نجح في فحص 60 مليون شخص في 7 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت زايد في تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" المصرية أن المشروع نجح في علاج 2.2 مليون مريض بالتهاب الكبد الوبائي "فيروس سي"، ما جعل معدلات الإصابات بالفيروس تنخفض إلى 92% سنويا.

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وتابعت بقولها "هناك أهمية كبرى لمشاركة وتبادل خبرات النظم الصحية حول العالم لتحقيق هدف القضاء على التهاب الكبد الوبائي، والذي يهدد الصحة العامة بحلول عام 2030، خاصة في ظل التحديات الصحية التي يشهدهها العالم، حيث يساهم ذلك في تحقيق التغطية الصحية الشاملة".

ووجهت وزيرة الصحة المصرية الشكر لكل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، لدورهما ودعمهما لمصر خلال المبادرة، بالإضافة إلى الشركاء المستدامين من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين كان لهم دور كبير خلال إنجاز مبادرة القضاء على فيروس "سي" في مصر.

وشددت على أن العامل الرئيسي لنجاح مبادرة القضاء على فيروس سي، هو التنسيق والتعاون الدائم بين مؤسسات الدولة، لدعم القطاع الصحي بمصر وتكاتف جهود الدولة لمواجهة كافة التحديات، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.