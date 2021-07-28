الرئيس التونسي يواصل حملة الإقالات والقرارات المفاجئة في ‏البلاد بإقالة رئيس التلفزيون

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الرئيس التونسي في بيان منشور عبر صفحة الرئاسة التونسية الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه تم تكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية مؤقتا.

كما أصدر أمرا رئاسيا ثانيا، بإنشاء قيادة عمليات لإدارة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت أن تلك القيادة ستتولى تنسيق مهامها مع وزارة الداخلية، تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.

وأشار البيان إلى أن تلك القيادة يمكنها أيضا الاستعانة بأي شخص تكون مساهمته مفيدة.

ولفت إلى أن مهام تلك القيادة ستتمثل في متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد 19، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة، ومتابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.

وأكد أن من مهامها أيضا التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.

وذكر أن تلك القيادة لإدارة جائحة كوفيد 19، ستتولى مهمة، رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.

يتبع...