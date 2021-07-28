شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعفى وزير شئون الديوان الأميرى من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الانباء الكويتية "كونا"، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح أعفى وزير شؤون الديوان الأميرى من منصبه الأربعاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وجاء فى البيان الأميرى، صدر مرسوم بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري.

وجاء في المرسوم: - بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميرى- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالأتي:

مادة أولى: صدور مرسوم بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري، و ينهى العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.