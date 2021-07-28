شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب وإصابة 20 وإخلاء 17 شخصا فى حرائق بمحافظة عكار شمالى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى شخص مصرعه وأصيب عشرون آخرون إثر الحرائق التى تشهدها بلدة القبيات بمحافظة عكار شمالى لبنان، وأكدت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبناني، أن عناصرها تواصل العمل بمؤازرة من الجيش اللبنانى وطوافات القوات الجوية للسيطرة على الحرائق التى تسببت فى خسائر فادحة بالغابات.

على صعيد متصل، أعلن الصليب الأحمر اللبنانى إخلاء 17 شخصا ونقل 5 من المصابين إلى المستشفى وإسعاف 15 مصابا فى موقع الحرائق.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قد أجرى اتصالا بوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة فى إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين فى منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالى لبنان.

وكانت قد اندلعت حرائق هائلة اليوم فى غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفى عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالى لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالى فى المناطق السكنية المجاورة.