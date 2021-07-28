شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع "بيلوسى" تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد الاقتصادية وأفق التنسيق السياسي المشترك، فضلاً عن التعاون في مجالات التعليم، والثقافة، والاستثمار، وغيرها.

ورحبت بيلوسي – وفقا لبيان الحكومة العراقية - بزيارة الكاظمي للولايات المتحدة ولمبنى الكونجرس الأمريكي، مؤكدة دعم أعضاء المجلس خطوات حكومة الكاظمي ومبادراتها ودورها المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

أكد الكاظمي، أن العراق ساعٍ إلى انتهاج كل ما يعزز سياسة التهدئة في المنطقة، فضلاً عن مضيه قدماً في تعزيز الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتعزيز أمنه الداخلي، وتهيئة بيئة مناسبة جاذبة للاستثمار.

من جانبها، أكدت بيلوسي دعم الكونجرس الأمريكي، جهود الحكومة العراقية الساعية إلى إنجاح انتخابات أكتوبر المقبلة، مشددة أيضاً على أهمية استمرار التعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم للشعب العراقي من خلال المساهمة في توفير اللقاحات.