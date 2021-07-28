شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية: معالجة مشاكل المهجرين من أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء مع عدد من أعيان مدينة مرزق بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح ووزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الحكومة الليبية خلال كلمته على أن معالجة مشاكل المهجرين من ضمن أولويات الحكومة والتي منها مدينة مرزق، وأنه يعمل بشكل مستمر للقاء كافة الأطراف بالمدينة، وقيامه بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة الأوضاع بالمدينة، مؤكدًا لهم أيضًا على تشكيل لجنة أمنية تتولى إعداد قوات أمنية للقيام بضبط الأمن بالمدينة.

وبدورهم، أكد الأعيان خلال كلماتهم أن الأوضاع بمدينة مرزق سيئة وتحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة الليبية، وأن نشر قوات أمنية من خارج المدينة بمدينة مرزق يعتبر خطوة موفقة.

وفي كلمة لنائب رئيس الحكومة الليبية رمضان أبوجناح للحضور أشار إلى أن أول زيارة لحكومة الوحدة الوطنية كانت لمدينة مرزق للوقوف على مشاكلها، مؤكداً الشروع بخطوات على الأرض لإرساء الأمن بالمدينة خلال الأيام القادمة.