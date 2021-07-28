شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» توضح خطوات تفعيل خدمة الإقفال المؤقت للعداد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت شركة المياه الوطنية، بأهمية الحرص على طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد، وذلك لضمان عدم تأثر الفواتير أو حدوث تسربات.
وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند سفرك، احرص على طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد”.
وأشارت المياه الوطنية إلى أن خطوات الاستفادة من خدمة الإقفال المؤقت للعداد تشمل ما يلي:
- تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية.
- الضغط على قائمة الخدمات.
- اختيار إقفال مؤقت لعداد.
- تحديد سبب إيقاف العداد.
- تقديم الطلب.
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