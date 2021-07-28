شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» توضح خطوات تفعيل خدمة الإقفال المؤقت للعداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت شركة المياه الوطنية، بأهمية الحرص على طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد، وذلك لضمان عدم تأثر الفواتير أو حدوث تسربات.

وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند سفرك، احرص على طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد”.

وأشارت المياه الوطنية إلى أن خطوات الاستفادة من خدمة الإقفال المؤقت للعداد تشمل ما يلي: