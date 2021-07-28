«شرطة حائل»: القبض على مواطنين اعتديا على العاملين بمحطات الوقود

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة حائل من القبض على مواطنين تورطا في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود .
وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار ، أن المواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ، قاما بالاعتداء على عدد من الأشخاص بمحطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهرب.
وأكد تعمد المواطنين إتلاف بعض المرافق العامة، وجرى ايقافهما و اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
شرطة منطقة حائل تقبض على مواطنَيْن اعتديا على عاملين في محطات وقود pic.twitter.com/hGuXZQynXU— الأمن العام (@security_gov) July 28, 2021
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