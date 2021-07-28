شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة حائل»: القبض على مواطنين اعتديا على العاملين بمحطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة حائل من القبض على مواطنين تورطا في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود .

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار ، أن المواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر ، قاما بالاعتداء على عدد من الأشخاص بمحطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهرب.

وأكد تعمد المواطنين إتلاف بعض المرافق العامة، وجرى ايقافهما و اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.