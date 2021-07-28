أمير قطر يدعو الرئيس التونسي إلى انتهاج الحوار لتجاوز الأزمة السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للديوان الأميري إن أمير البلاد أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

جرى خلال الاتصال "استعراض آخر تطورات الأوضاع في تونس، حيث أعرب سموه عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها، وتثبيت دعائم دولة المؤسسات، وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها"، بحسب البيان.

من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن "شكره وتقدير...على موقف قطر الداعم لتطلعات الشعب التونسي ووقوفها الدائم إلى جانب تونس".

هذا واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس إلى جانب قيادات أمنية عليا، في اجتماع يجري وسط أجواء سياسية متوترة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في إفادة مقتضبة عبر "فيسبوك" أن سعيد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة "يشرف اليوم الأربعاء 28 جويلية (يوليو/ تموز) 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".

شهدت تونس خلال الأيام القليلة الماضية تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.