إسرائيل: حزب الله قد يجر المنطقة لحرب

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، زعم فيها أنه في حال عدم تقييد أنشطة حزب الله اللبناني، فإنه قد يجر المنطقة إلى حرب جديدة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي إلى أن إيران ما تزال تواصل سعيها الحثيث للتحول إلى دولة نووية، زاعما أن طهران تنشر الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجاءت تصريحات غلعاد أردان، اليوم الأربعاء، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، والذي دعا إلى عقد جلسة لمناقشة "الانتهاكات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس.

وأكد أردان أن الدول العربية المعتدلة تعمل على تجاوز ماضي الكراهية مع بلاده، بدعوى المستقبل المشرق بين إسرائيل وتلك الدول، زاعما أن حركة حماس "إرهابية" تقوم بإطلاق آلاف الصواريخ على بلاده، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس".

وادعى غلعاد أردان أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ إجراءات قوية حيال دول بعينها، مثل إيران وسوريا، وهو ما أكدته صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، نقلا عن المسؤول الإسرائيلي نفسه.