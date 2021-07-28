شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حادث مروع بسبب السرعة الجنونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يحذر خبراء السيارات، من خطورة قيادة المركبات بسرعة جنونية، والتي تتسبب في وقوع حوادث وإصابات وأضرار مادية. ورصد حساب “الداش كام” عبر “تويتر”، وقوع حادث تصادم مروع تسبب في تضرر إحدى السيارات بسبب السرعة الجنونية. ويطالب رواد مواقع التواصل من الجهات المعنية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بوضع حد لحالات القيادة الجنونية للحد من وقوع الحوادث ولحماية الأرواح.

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