شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من التهاون بأعراض «الكبد الوبائي» .. وتوجه نصيحة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من التهاون بأعراض التهاب الكبد الوبائي “ب” و”ج” والتي قد تؤدي إلى السرطان والتليف الكبدي.

وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن شخص من كل 12 يصاب بالتهاب الكبد،لأن أعراض الإصابة به لا تظهر إلا متأخرة.

وأوصت الوزارة بالحجز للفحص المسحي عبر عيادة “كبدك “في تطبيق موعد، للاطمئنان على الصحة .