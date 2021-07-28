أبو الغيط يجري مباحثات مع وزيرة خارجية جنوب السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر بيان صادر عن أمانة الجامعة العربية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الوزيرة بياترس نقلت تحيات رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى الأمين العام.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

ومن جانبه، هنأ أبو الغيط الوزيرة باحتفالات البلاد بذكرى مرور 10 أعوام على استقلال جنوب السودان.

كما طلب أبو الغيط من وزيرة الخارجية نقل تهانيه إلى الرئيس سلفاكير ولحكومة وشعب جنوب السودان بهذه المناسبة.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة إن اللقاء تناول تعميق التعاون المؤسسي بين الجامعة العربية وجنوب السودان الأمر الذي يدعم السلم والأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك تطلعات شعوب المنطقة.

وأوضح المصدر أنه تم خلال اللقاء استعراض برامج الدعم الفني التي تقدمها المؤسسات والصناديق المنبثقة من جامعة الدول العربية لصالح تنمية القدرات والمهارات لأبناء شعب جنوب السودان.

ولفت إلى أن الوزيرة قدمت شرحا إلى الأمين العام عن التطورات الإيجابية على الساحة الداخلية في جنوب السودان، وبما في ذلك التقدم المحرز في اتفاق السلام.