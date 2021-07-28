مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية لقاح "سبوتنيك"

دبي - محمود عبدالرازق - وعقدت مجموعة العمل المشتركة مؤتمرها في العاصمة السورية دمشق، بدعم من وزارات الصحة والدفاع في روسيا الاتحادية وسوريا، وبالتعاون مع مركز البحوث الوطني الطبي للعلاج والطب الوقائي الروسي وكلية الطب الوقائي في روسيا، تحت عنوان (سبل زيادة فعالية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد والجودة والقدرة الاستيعابية).

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

وتناول المؤتمر عروضاً تعريفية بنتائج لقاح "سبوتنيك" وتفاعلاته وموانعه وشروط تخزينه ونقله وتوصيات ما بعد التطعيم وطريقة استخدامه في حال الحمل والرضاعة ووجود أمراض سارية ومزمنة.

وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، نوه الدكتور توفيق حسابا، الرئيس الوطني لمجموعة العمل ومدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، بالدعم الروسي من خلال تقديم اللقاح والمساعدات الطبية لتعزيز استجابة سورية لجائحة كورونا، موضحاً أن المؤتمر يهدف للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة باستخدام اللقاح ومضادات الاستطباب وتقصي الآثار الجانبية.

بدوره لفت رئيس مجموعة العمل عن الجانب الروسي العقيد "ألكسندر اساؤول"، إلى توريد 250 ألف جرعة لقاح "سبوتنيك لايت" مؤخراً ومليون شريحة اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد إلى سوريا، معرباً عن أمله بنجاح التعاون بين البلدين في مكافحة الفيروس وزيادة حجم المساعدات ما يزيد فرصة حماية السوريين من الجائحة.

مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك © Sputnik . MOHAMED DAMOUR

مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك © Sputnik . MOHAMED DAMOUR

مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك © Sputnik . MOHAME DAMOUR

مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك © Sputnik . MOHAMED DAMOUR

مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك © Sputnik . MOHAMED DAMOUR

مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك © Sputnik . MOHAMED DAMOUR

مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك © Sputnik . MOHAMED DAMOUR

مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك © Sputnik . MOHAMED DAMOUR 1 / 8 © Sputnik . MOHAMED DAMOUR مركز التنسيق الروسي السوري يبحث توسيع تغطية "سبوتنيك

مدير المخابر في وزارة الصحة الدكتور مهند خليل، نوه في تصريح لـ "سبوتنيك" بالمساعدات، التي تقدمها روسيا وخاصة في مجال دعم اختبارات فيروس كورونا معتبراً، أن الدفعة الأحدث جاءت في الوقت المناسب لتعزيز قدرة المخابر السورية في التقصي عن الإصابات وخاصة في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي تعيق استجابتها للجائحة.

وفي كلمة لها عبر الانترنت أوضحت مديرة مركز المؤسسة الوطنية للبحوث الطبية رئيسة قسم الباطنية والطب العام في مركز العلاج والطب الوقائي الدكتورة اكسانا ميخايلفنا أهمية الجلسة لتبادل الخبرات بما يخص لقاح سبوتنيك واستخدامه والمعلومات الخاصة بفعاليته وسلامته.

من جهته، بين مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية الدكتور جمال خميس، الجهود الكبيرة التي تبذل لمواجهة هذه الجائحة، معرباً عن أمله بتكثيف التعاون بين سورية وروسيا لإجراء دراسات وبحوث حول تأثيرات اللقاح.