مسؤول أمريكي: ليس هناك تغيير في موقف واشنطن من الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود اليوم الأربعاء للصحفيين بعد لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المغرب " ليس هناك أي تغيير في الموقف الأمريكي" من الاعتراف بمغربية الصحراء التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في العاشر من ديسمبر الماضي في عهد ترامب، مقابل تطبيع المغرب مع إسرائيل"، وفق وكالة "رويترز".

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وأضاف هود أن الولايات المتحدة "تدعم عملية سياسية في الصحراء الغربية، ذات مصداقية تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستمرار ووقف أي أعمال عدائية، مضيفا "نحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة".

وتابع المسؤول الأمريكي "نؤيد بشدة جهود الأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للصحراء الغربية بأسرع ما يمكن، ونحن على استعداد للمشاركة مع جميع الأطراف لدعم هذا المبعوث".

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في مايو أيار الماضي ترشيح 13 شخصية لمنصب المبعوث الأممي للصحراء الغربية، بعد استقالة الألماني هورست كوهلر في مايو أيار 2019.