إصابات كورونا تواصل الارتفاع في الجزائر وتسجل أعلى حصيلة منذ بدء الجائحة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بحصيلة أمس الثلاثاء التي بلغت 1544 إصابة، بحسب صحيفة "النهار".

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وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 49 حالة وفاة.

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الدكتور جمال فورار، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 167131. كما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 4161 حالة.

وخلال الفترة ذاتها تماثل 850 مريضا بالفيروس للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 112900 شخص، بينما يتواجد 36 مريضا في العناية المركزة.

ودعت وزارة الصحة الجزائريين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.

وحثت الوزارة، أيضا على الحفاظ على صحة كبار السن، من خلال تجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وقررت الحكومة الجزائرية، أول من أمس، تشديد إجراءات الحجر المنزلي في 35 ولاية وهذا بحظر التجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، لمدة عشر أيام مع إغلاق الشواطئ، والمطاعم وقاعات الرياضة، ومنع كل التجمعات.