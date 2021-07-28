حاكم دبي يهنئ شابا مصريا أسس شركة تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد بن راشد قائلا: "مصطفى قنديل، شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم أدرجها اليوم عبر بورصة ناسداك، شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول".

واختتم بن راشد تغريدته بتهنئة الشاب المصري قائلا: "مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

في سياق متصل، يقول المحلل الاقتصادي الإماراتي، الدكتور عبد الرحمن الطريفي: بدأت الإمارات منذ العام 2019 في إعطاء امتيازات وتسهيلات للاستثمار المتزايد لديها، ومن ناحية أخرى أعطت تسهيلات بحق الإقامة الذهبية للكثير من الشهادات الجامعية والكفاءات العلمية، من أجل الحرية في التجارة وفي كل شىء، وهذا أعطى مردود كبير جدا على الدولة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "في رأيي أن الإمارات من أول الدول في العالم وفي منطقة الخليج التي أعطت امتيازات وتسهيلات كبيرة إلى حصيلة كبيرة جدا من المستثمرين، وكذلك أعطت إمكانية الحصول على الجنسية، وكان لديها أيضا باع كبير جدا فيما يتعلق بإعطاء الأهمية الكبرى لعملية البرمجة، نظرا لتحول الإمارات إلى الرقمنة، والتي تعتمد على البرمجة في كل مناحي الحياة".

وتابع المحلل الاقتصادي: "منح الإقامة الذهبية لـ 100 ألف مبرمج من الكفاءات والشركات من كل دول العالم، سوف يساهم بشكل كبير في عمليات التحول الرقمي خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا الأمر سوف يكون له مردود كبير جدا على هذا الاستثمار القوي الممنهج من قبل الدولة، كما تتيح التسهيلات أيضا عمليات التملك في معظم المجالات".