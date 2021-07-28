شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..حرائق هائلة فى غابات الصنوبر شمالى لبنان وامتدادها للمناطق المجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق هائل فى غابات الصنوبر فى بلدة القبيات شمالى لبنان، اليوم الأربعاء، وامتد إلى المناطق المجاورة بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة، بحسب "سبوتنيك".

وناشد الأهالى الدفاع المدنى والجيش اللبنانى إرسال طوافات لإخماد الحرائق التى وصلت إلى المبانى السكنية بفعل قوة الحريق.

ويعمل الدفاع المدنى وطوافات الجيش اللبنانى على إخماد الحريق، فيما أخلى الدفاع المدنى والصليب الأحمر المواطنين، الذين حاصرتهم النيران فى المبانى المجاورة للأحراج وعمل على إسعافهم.

مدير العمليات فى الدفاع المدنى جورج أبو موسى قال لـ"سبوتنيك" إن "الحريق صعب جداً، والغابات كثيفة و الرياح قوية وهذا الأمر ساعد على امتداد الحريق"، مضيفاً:" نحن نعمل على إخماد الحريق إلا أن ذلك صعب جداً".

وفى هذا السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون يتابع تطور الحرائق، التى اندلعت اليوم فى قضاء عكار، لا سيما منها القبيات وبينو، وطلب قيادة الجيش والدفاع المدنى ببذل كل الجهود لإخمادها والعمل على عدم امتدادها الى المنازل ومساعدة الأهالي.

وأعطى الرئيس عون توجيهاته، فى حال تطوّرت الحرائق، إلى الاستعانة بقبرص للمساهمة فى إخماد النيران، كذلك كلف وزير الزراعة فى حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى مصالح الزراعة فى الشمال وعكار باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق ومعاينة الأضرار تمهيداً لإعادة تأهيل الوسط البيئي، بالاضافة الى إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب الحريق.