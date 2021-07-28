شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: ليس لدينا أطماع فى ليبيا وحل الأزمة عن طريق الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية في العاصمة، وقال تبون إنه تم الاتفاق على العديد من القرارات التي تساعد في حل بعض المشاكل في ليبيا.

وأكد الرئيس الجزائرى، أن بلاده في انتظار ما يقرره الأشقاء في ليبيا، خاصة أن الجزائر ليس لديها أطماع في ليبيا، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقب هذا اللقاء، أن الحل الأساسي في ليبيا هو الانتخابات، مشيرا إلى استعداد الجزائر لإيصال صوت ليبيا في أي مكان.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي استهل زيارته للجزائر بزيارة مقام الشهيد ومتحف المجاهد، حيث قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ الفاتحة، ترحماً على أرواح شهداء ثورة التحرير الجزائرية، مشيرا إلى أن جرى التباحث حول العلاقات الليبية الجزائرية، في إطار مواصلة التعاون والتشاور حول القضايا المشتركة بين البلدين.