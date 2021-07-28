شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يطالب الدفاع المدنى اللبنانى بإخماد الحرائق قبل وصولها للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أنه أعطى توجيهاته بالاستعانة بالدولة القبرصية حال تطورت الحرائق فى محافظة عكار شمالى لبنان، وذلك للمساهمة فى إخماد النيران التى اندلعت فى عدد من المناطق بالمحافظة.

وأضاف عون أنه تابع تطور الحرائق التى اندلعت اليوم فى عدد من المناطق بمحافظة عكار (شمالى لبنان)، وخصوصا مناطق القبيات وبينو.

وطلب عون من قيادة الجيش والدفاع المدنى بذل كل الجهود لأطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة الأهالي.

واندلعت حرائق هائلة اليوم فى غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفى عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالى لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالى فى المناطق السكنية المجاورة.

ودفع الصليب الأحمر اللبنانى 9 فرق اسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين فى منطقة الحريق.

كما دفعت فرق الدفاع المدنى بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.

وفى بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون واشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذى يضرب المنطقة، وتجرى حاليا جهود الإطفاء والإنقاذ.