شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة فى إخماد حرائق عكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اتصالاً بوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر؛ لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة فى إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين فى منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالى لبنان.

وطلب دياب من وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي، إعطاء التعليمات إلى البلديات فى المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة، كما أجرى الرئيس دياب اتصالاً بمدير الدفاع المدنى العميد ريمون خطار واطلع منه على سير عمليات إخماد الحريق، كما أعلن الدفاع المدنى اللبنانى استقدام التعزيزات من كافة المناطق للسيطرة على النيران.

واندلعت حرائق هائلة اليوم فى غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفى عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالى لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالى فى المناطق السكنية المجاورة.

ودفع الصليب الأحمر اللبنانى بـ 9 فرق اسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين فى منطقة الحريق.

كما دفعت فرق الدفاع المدنى بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.

وفى بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون واشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذى يضرب المنطقة، وتجرى حاليا جهود الإطفاء والإنقاذ.