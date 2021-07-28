شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشغل التونسى: حريصون على الحفاظ على المكاسب وإصلاح النقائص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد الشغل التونسى، حرصه على الحفاظ على المكاسب وإصلاح النقائص، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

يذكر أن الاتحاد التونسى للشغل أكد حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد اتخذ عدة قرارات، عبرت فى حقيقتها عن نبض الشارع، وعلى رأسها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.