اليابان تنجح في اختبار محرك صاروخي يعمل بتكنولوجيا جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اختبرت اليابان بنجاح اليوم محركاً صاروخياً يعمل بتقنية جديدة باستخدام موجات الصدمة الناتجة عن حرق مزيج من غاز الميتان والأكسجين، بهدف تطبيق طريقة الدفع هذه لاستكشاف الفضاء السحيق في المستقبل، وفقاً لوكالة الفضاء اليابانية "جاكسا - JAXA".



وقالت "جاكسا" إن المركبة رقم 31 من سلسلة صواريخ السبر "إس - 520" التي يبلغ طولها 8 أمتار وقطرها 52 سم وتحمل المحرك، انطلقت من مركز الفضاء أوشينورا في محافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً، ووصلت إلى ارتفاع 235 كيلومتراً بعد أربع دقائق وأربع ثوانٍ من الإطلاق وهبطت في البحر جنوب شرق أوشينورا بعد حوالي ثماني دقائق مع استرجاع وكالة جاكسا كبسولة تحتوي على بيانات اختبار في المياه القريبة.

وتعمل جاكسا حالياً على تطوير تقنية تسمح لها باستخدام محرك صاروخي يبلغ حجمه عُشر الحجم الحالي والذي يمكنه أيضاً البقاء في الفضاء لفترات طويلة.

وقال جيرو كاساهارا، أستاذ بجامعة ناغويا، الذي طور هذه التكنولوجيا بالاشتراك مع جاكسا إن الاختبار أظهر أن المحرك حافظ على قوة دفع في الفضاء كما هو متوقع ونسعى إلى وضع التكنولوجيا موضع الاستخدام العملي في غضون خمس سنوات تقريبا.