مصر تحدد موعد إطلاق قمر صناعي جديد

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح القوصي لصحيفة "الوطن" بأنه تم الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية المقامة بالقرب من العاصمة الإدراية الجديدة خلال شهر مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبل عام 2022.

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وتابع المسؤول المصري، قائلا إن مصر نجحت في إنهاء المرحلة الأولى من تصميمات المبدئي للقمر الصناعي مصر سات 2 ، فيما يجري حالياً تصنيع النموذج الهندسي مع الجانب الصيني، لافتا إلى أنه رغم أزمة كورونا فالمشروع لم يتأثر بالمخطط الزمني كثيرا .

وحدد القوصي موعد إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2"، حيث من المنتظر أن يكون في ديسمبر/كانون الأول 2022، بدلاً من سبتمبر/أيلول 2022.

وأشاد الرئيس التفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بما تمتلكه الوكالة من خطة طموحة في مجال الفضاء وذلك وفقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2021، حيث تقود مصر حالياً عددا من الدول الأفريقية بشأن تصنيع قمر التنمية الأفريقي بهدف قياس الاعتبارات المناخية للدول الأفريقية والحد من خطورتها وضبط معدلات الانبعاث.

وفي يونيو/حزيران الماي، أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عن تقديم تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100%.

جاء هذا خلال زيارة وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، لتفقد الوكالة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال القوصي إن العمل جار في تصنيع القمر، موضحا أن تنفيذه سيكون خلال 28 شهرا ليتم إطلاقه بعد ذلك.، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل القمر لأغراض التصوير الطيفي.

يذكر أنه تم إنشاء الوكالة في مصر بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية.