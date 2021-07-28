شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى يؤكد ضرورة خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مبعوث الرئيس الروسى الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف، ضرورة خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال لافرينتييف - فى تصريحات لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء - إن "مسألة عودة اللاجئين لديارهم تعتبر معقدة بسبب ظروف مختلفة، حيث اضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب فى العودة، ولابد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".

ودعا المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود، وإنما خلق الظروف لكى يستطيعوا العودة إلى وطنهم.

وكانت العاصمة السورية دمشق قد استضافت أمس الأول الاثنين، الاجتماع المشترك السورى الروسى الثانى لمتابعة أعمال المؤتمر الدولى حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، بمشاركة وفد روسى كبير.