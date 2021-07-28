شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى يؤكد ضرورة خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مبعوث الرئيس الروسى الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتييف، ضرورة خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وقال لافرينتييف - فى تصريحات لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء - إن "مسألة عودة اللاجئين لديارهم تعتبر معقدة بسبب ظروف مختلفة، حيث اضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب فى العودة، ولابد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".
ودعا المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود، وإنما خلق الظروف لكى يستطيعوا العودة إلى وطنهم.
وكانت العاصمة السورية دمشق قد استضافت أمس الأول الاثنين، الاجتماع المشترك السورى الروسى الثانى لمتابعة أعمال المؤتمر الدولى حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، بمشاركة وفد روسى كبير.